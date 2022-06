Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž – hea stardiplats lennukatele ideedele

Kolledži õppehoone koos auditooriumite ja laboritega asub Puiestee tänaval Tartu Peetri kiriku vahetuses läheduses, 20-minutilise jalutuskäigu kaugusel kesklinnast. Tegemist on ajaloolise hoonetekompleksiga, millest Puiestee 78 hoone on ehitatud algselt linna krundile algkoolina. Ehitise olemasolust on esimesi teateid aastast 1878 ja 1884. aasta ehitiste hindamisel märgiti, et tegemist oli uusehitisega. Hooneid on järjepidevalt kasutatud koolihoonetena.

Magistriõppes on võimalik omandada tööstusökoloogia eriala , mille lõpetajad saavad tehnikateaduse magistrikraadi ja keda ootab ees lai tööpõld, et täita rohepöördega seatud ambitsioonikaid eesmärke.

Teiseks võimalikuks valikuks on rakenduskõrgharidusõppe eriala „Telemaatika ja arukad süsteemid“ , mille küberfüüsikaliste süsteemide peaeriala lõpetanu saab tehnikateaduse bakalaureusekraadi ning on tänapäeva kiiresti muutuvas ja digitaliseerunud maailmas nõutud spetsialist, kel üksjagu ka praktilisi oskusi.

Tartu kolledž pakub kõrgharidust kolmel erialal. Keskhariduse omandanutel on võimalik meie juures õppida viieaastasel ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialal , mis annab lisaks ehitusteaduste magistrikraadile ka ehitusinseneri esmakutse (tase 7). Nii nagu Tallinnas, on ka Tartus võimalik valida kahe peaeriala vahel: ehitiste restaureerimine või ehitiste projekteerimine ja arhitektuur.

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) inseneriteaduskonda kuuluv Tartu kolledž on tegutsenud aastast 2005 ja selle aja jooksul on selle lõpetanud palju edukaid spetsialiste. Miks tulla õppima just Tartusse ja mis eristab TalTechi Tartu kolledžit teistest õppeasutustest? Nendele küsimustele vastab Tartu kolledži direktor, värske kaasprofessor Aime Ruus.

TalTechi Tartu kolledžis on atraktiivsed ja kaasaegsed õppeprogrammid, väike kompaktne kampus, ülikoolilinnale omane põnev ja vaheldusrikas tudengielu ning pärast õpinguid saab lõpetaja diplomi, mis avab paljud uksed.

Olgugi et TalTechil on Eesti ühed kõrgemad sisseastumise lävendid ning õppimine nõuab pidevat pühendumist, on lõpptulemus seda väärt – TalTechi vilistlastel on võrrelduna teiste Eesti kõrgkoolide lõpetajatega kõrgem palk.

Iga TalTechi õppeprogrammiga on seotud programminõukoda, mille eesotsas on valdkonna ettevõtjad, kes tagavad, et õpe, mida ülikoolis pakutakse, vastaks tööandjate vajadustele. Programminõukoja koosseisu kuuluvad lisaks ettevõtjatele ja õppejõududele ka tudengid, kes tahavad, et õppimisprotsess oleks põnev ning õpetamine atraktiivne – tudengite tagasiside on oluline tööriist õppejõududele õppekavade arendamisel ja ka sobivate õppejõudude valimisel.

Väike kolledž võimaldab õppijakeskset lähenemist, mis aitab üliõpilasel omandada teadmisi võimalikult efektiivselt ja õppijana areneda. Õppejõud on üliõpilasele vanem ja kogenum kaasteeline, kes toetab üliõpilast õpingutes ning selle käigus saab tudengilt aktiivselt tagasisidet, mis aitab ka endal areneda. Väike keskkond toetab ühtse kursusevaimu tekkimist. Nii luuakse keskkond, kus teadmiste omandamine ja õppimine on tulemuslik.

Meie õppetöös on kasutusel uued tehnoloogiad ning õppimine, õpetamine ja teadus on omavahel tihedalt seostatud. Lisaks tudengitele, kes uusi teadmisi omandavad, täiendavad end pidevalt ka õppejõud, et olla kursis viimaste trendidega ja viia need ka oma õpetamistegevusse.

Tulles õppima TalTechi, valid vastutustundliku haridustee, sest ülikool on seadnud eesmärgi olla aastaks 2035 kliimaneutraalne. Selle saavutamiseks tuleb tegutseda korraga kolmel tasandil: tegeleda digiteerimise, rohepöörde ja ringmajandusega. Kõik kolledžis õpetatavad erialad on nende trendidega tihedalt seotud ja moodustavad nii ühe terviku.