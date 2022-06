Põlevkivi tagasitulek. Eesti Energia tütarfirma teenis äraspidisel aastal hiigelkasumi

Võimsa nimega Enefit Power AS-i 2021. aasta majandusaasta aruandest vaatavad vastu väga suured arvud. Eesti Energia tütarettevõtte käive kasvas 123% ja puhaskasum ulatus üle 82 miljoni euro. Kasvuprotsenti ei hakka me siinkohal isegi esitama. Kasvu põhjuseks on loomulikult eelmisel aastal ülikõrgeks tõusnud elektrihinnad. Võib öelda, et põlevkivienergiast sai taas kuum kaup.

Arvestades, mis toimub tänavu, kui ka südasuvel on energiahinnad väga kõrged, võib eeldada, et see aasta tuleb Enefit Powerile veelgi parem. Räägitakse ju üha rohkem, et meid ootavad ees väga karm sügis ja talv, kui huugavad ka riigifirma kõige vanemad energiaplokid.