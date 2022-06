Enefit Green pani täna nurgakivi tuulepargile, mis ei asu Eestis

Enefit Greenil on praegu ehituses neli tuuleparki. Neist kaks Leedus, üks Soomes ja üks Eestis. Soome tuulepark on projektidest üks suurimaid ning esimene, mis nurgakivi asetamiseni jõuab.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on ettevõtte lähiaja eesmärk suurenda Soomes, Baltikumis ja Poolas taastuvenergia tootmist neljakordselt. „Taskukohase hinnaga taastuvenergia suures mahus tootmiseks on vaja uusi tuuleparke. Enefit Green suunab järgmisel viiel aastal tuule- ja päikeseparkide investeeringuteks 1,5 miljardit eurot. Uutest parkidest hakkab rohelist elektrit turule lisanduma juba järgmisel aastal,“ rääkis Kärmas.

Eesti Energia juht ja Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter lisas, et taastuvelektri järgi on praegu suur vajadus kogu Euroopas. „Iga uus tuulepark lisab turule taskukohase hinnaga elektrit, aitab tagada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust maagaasist. Praegusel keerulisel ajal on taastuvenergia arendamine kriitiliselt tähtis nii keskkonnale, tarbijatele kui ka riiklike huvide kaitseks,“ sõnas Sutter.

Tolpanvaara tuulepark asub Põhja-Soomes Pudasjärvi linna lähedal. 13 tuulikuga pargi võimsus on 72 megavatti ja aastane prognoositav toodang on 250 gigavatt-tundi. Võrdluseks on see elektri kogus umbes kolmandik 2021. aasta kogu Eesti tuuleenergia toodangust. Pargi ehitusse investeerib Enefit Green ligi 83 miljonit eurot.