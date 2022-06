Ekspert: inimesed kulutavad rohkem, ent hoiustavad vähem

Hoiuste kasv on märkimisväärselt aeglustunud



Aasta varasemaga võrreldes oli majapidamistel mai lõpus pangahoiustel ligikaudu 11% ehk 1,13 miljardit eurot rohkem raha. Seejuures tuleb aga arvestada, et ainuüksi möödunud aasta septembris maksti pensionifondidest eraisikute hoiustele ennetähtaegselt üle miljardi euro. Suur osa pensionirahast on praeguseks arvatavasti juba ära kasutatud.



Viimase kaheksa kuu jooksul on hoiused kasvanud tagasihoidlikult – 185 miljoni euro võrra ehk 1,7%. Seda vaatamata sellele, et antud ajavahemikku jäid ka kevadised tulumaksutagastused ning järjekordsed väljamaksed teisest pensionisambast nii jaanuari kui ka mai alguses.

Kui hoiuste kasv jätkub sarnases tempos ka lähikuudel, näeme aastakasvu taandumist peagi juba 3% juurde, mis oleks kõige aeglasem kasv pärast 2010. aastat. Kokku oli eraisikutel mai lõpus pangahoiustel ligi 11,2 miljardit eurot.

Kiire hinnatõus ületab sissetulekud

Kuigi sissetulekud on viimasel ajal kiiresti kasvanud, on kiire hinnatõus seda ületanud – säästmine on vähenenud ja seetõttu on ka hoiuste kasv taandunud. Maksu- ja tolliameti andmetel on palgaväljamaksed kasvanud viimastel kuudel aastavõrdluses ligikaudu 14%. Keskmine palga väljamakse on suurenenud ligikaudu 10% ja palgasaajate arv 4%. Samas on Statistikaameti teatel jaemüügi aastakasv eurodes mõõdetuna ulatunud ligikaudu 30%ni ja ka püsihinnas on tarbimise kasv tugev. Varasemalt on sissetulekute kasv jaemüügi kasvu valdavalt ületanud.

Pensionisamba rahade kulutamine

Koroonapiirangute kaotamine ja kiire hinnatõus on tagant tõuganud kulutuste ja pidurdanud hoiuste kasvu. Lisaks on hoogsalt tarbitud teisest pensionisambast väljavõetud raha. Koroonapiirangute tühistamine on tarbimist hõlbustanud – piirangutest enim mõjutatud vabaajategevustele ja reisimisele on kulutused viimasel ajal hüppeliselt kasvanud.

Kindlasti on tarbimiskulutuste kasvu oluliselt suurendanud ka väga kiire hinnatõus. Esiteks tuleb kaupade ja teenuste eest varasemast märksa rohkem raha välja käia. Teiseks on ilmselt paljud kiire hinnatõusu kartuses otsustanud oma ostud kohe ära teha ja vähem säästa.