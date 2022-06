Reedest läheb LHV aktsia kümme korda soodsamaks

Aktsiate tükeldamist tehakse tavaliselt sellepärast, et muuta aktsiat investoritele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks. Piltlikult öeldes on tegemist justkui pitsa tükeldamisega. Näiteks oli pitsa algselt lõigatud neljaks tükiks, millest pool kuulub sulle. Avastad, et lõigud on liiga suured, et korraga neid ampsata, seega tükeldad nad veel omakorda pooleks: kahe tüki asemel on sul nüüd neli tükki. Sinu pitsalõikude tegelik väärtus jääb samaks: sulle kuulub endiselt pool pitsat, aga väiksemates tükkides. Rohkem aktsiatükelduse ehk stock spliti kohta saab lugeda siit!