Venemaa lõpetas krüptoraha käibemaksuga maksustamise. Kreml annab välja oma krüptovaluuta

Riikliku uudisteteenistuse RIA Novosti andmetel vabastatakse maksust ka mõned muud digitaalsete varade börside teenused. Lisaks kehtestati eelnõuga tulumaksumäärad järgmiselt: 13% Venemaa börsidele esimese 5 miljoni rubla maksustamisbaasilt aastas, 15% sellest piirist suurematelt summadelt ja 15% muude valuutabörsi operaatoritele. Ettevõtete praegune maksumäär on 20%.

Digitaalsete varade maksustamine seaduseelnõu kohaselt on analoogne väärtpaberitega seotud maksudega, vahendab RIA Novosti. Valitsus märkis eelnõus, et digitaalvarade eraldi maksustamise kord on tõhusa ja konkurentsivõimelise digitaalmajanduse loomiseks võtmetähtsusega.

Venemaa on oma skeptilist hoiakut krüptoraha suhtes leevendanud, kuna riik on üha enam tundnud lääne majandussanktsioonide survet. Venemaa suuremad pangad on blokeeritud SWIFT-süsteemist ja G7-riigid keelasid sel nädalal Venemaa kulla ostmise. Need sammud koos paljude teiste sanktsioonidega on viinud selleni, et Venemaa teatas esmaspäeval välisvõla teenindamise kohustuse täitmata jätmisest.

Venemaa Sberpank valmistab ette stabiilse mündi käivitamist ja Venemaa keskpanga esimene aseesimees Olga Skorobogatova teatas neljapäeval antud intervjuus, et digitaalse rubla katsetused tuuakse 2024. aastast 2023. aasta aprilli. Hetkel on käimas pilootprojekt, milles osaleb 12 Venemaa panka.

„Ma arvan, et kõigil endast lugupidavatel riikidel on kolme aasta jooksul riiklik digitaalne valuuta. Me peaksime olema valmis niipea kui võimalik. Lisaks lahendab see SWIFTist blokeerimise küsimuse, sest see integratsioon muudab SWIFTi tarbetuks,“ ütles Skorobogatova.