USA investeerimispank: euroala majandus hakkab aasta lõpus langema

Ökonomistide prognoos muutus Venemaalt Euroopasse liikuva maagaasi vähenemise tõttu ning lisaks on langenud tarbijate ja ettevõtete kindluse näitajad. „Väljavaateid ümbritsevad riskid on suurenenud,“ kirjutasid Eisenschmidt ja kolleegid.

Vaatamata aeglustumisele ütlesid nad, et kuna inflatsioon on kõrge, ootavad nad endiselt, et Euroopa Keskpank tõstab oma hoiuseintressimäära sel aastal igal nõukogu kohtumisel ning detsembris kerkib see 0,75% peale. Samas möönsid nad, et kui majanduse väljavaated halvenevad, võivad intressitõsted septembris lõppeda.