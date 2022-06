Kas bitcoin'i hinnasula on alles ees? Osad analüütikud usuvad, et bitcoin võib kaotada poole oma väärtusest

Kuigi paljud kauplejad pelgasid mõtet, et bitcoin langeb alla oma 2017. aasta kõigi aegade kõrgeima taseme, näitab hiljutine langus 17 600 dollarini, et see karuturg võib erineda eelmisest. Krüptovaluuta lühiajaliste tulemuste kohta saab ülevaate, kui vaadata bitcoin'i tulemusi 2013. ja 2017. aasta karuturu tsüklite ajal. 2013. aastal langes bitcoin tipust 85% ja põhja jõudmine võttis aega 407 päeva. 2017. aastal kujunes languseks 84% ja see periood kestis 364 päeva. Arcane Researchi hiljutise aruande kohaselt on praegune langus kestnud 229 päeva ja seni on suurim langus olnud 73%.

Oma dokumendis tõi Arcane välja, et kui bitcoin järgib nende tsüklite mustreid, peaks põhi jõudma kätte millalgi 2022. aasta neljanda kvartali lõpus. Põhjaks peaks kujunema umbes 10 350 dollarit. Kuigi alati on olemas võimalus, et tipust kukub münt 85%, usub Arcane Research, et bitcoin on nüüd palju rohkem põimunud laiema finantsturuga, föderaalreservi ja aktsiaturgudega, mis kõik mõjutavad selle liikumist. Ettevõte Delphi Digital, kelle põhitöö on krüptoturgude analüüsimine, märkis, et järgmine tugipunkt, mida me peame vaatama, on 10 000 ja 12 000 dollari vahel.