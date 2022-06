Rootsi rõivabrändi käive kerkis kolmandiku võrra, kuna inimesed käivad taas poodides ostlemas

Rootsi ettevõte teatas, et teise kvartali maksueelne kasum oli 4,78 miljardit krooni ehk 448 miljonit eurot. Aasta varem samal perioodil oli see 3,59 miljardit krooni. Refinitivi küsitletud analüütikud olid prognoosinud keskmiselt 3,87 miljardi krooni suurust kasumit, kirjutas Reuters.

„Müük füüsilistes kauplustes kasvas oluliselt, samal ajal kui internetis läheb jätkuvalt hästi,“ ütles tegevjuht Helena Helmersson oma avalduses. Ettevõte teatas ka, et on otsustanud kasutada omanike poolt mais toimunud üldkoosolekul antud volitust, et osta tagasi 3 miljardi krooni väärtuses aktsiaid. Jaemüüja teatas selle kuu alguses, et kvartali käive kasvas kohalikus valuutas mõõdetuna 12% ja oli 54,5 miljardit krooni. Täna on H&M'i aktsia kerkinud 3,7%.

Samas teatas ettevõte täna, et juunis, kolmanda kvartali esimesel kuul, langes müük 6%, peamiselt seetõttu, et peatati oma tegevus Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes. Ettevõte sulges ajutiselt oma kauplused Venemaal märtsis pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Riik oli H&Mi suuruselt kuues turg, mille osakaal müügist oli 2021. aasta neljandas kvartalis 4%.

Hiinas on H&Mi müük viimase aasta jooksul langenud tarbijate boikoti tõttu, mis on tingitud ettevõtte märkustest Xinjiangi piirkonna kohta. Sealne tarbijate nõudlus on üldiselt langenud ka COVID-19 piirangute tõttu. H&Mi suurim konkurent Zara, kelle emaettevõte on Inditex, teatas selle kuu alguses oma esimese kvartali üüratust kasumilangusest, mis oli 80%.

Kõrged tooraine- ja transpordikulud on olnud jaemüüjate jaoks takistuseks ning ettevõtted on need hindu tõstes tarbijatele edasi kandnud. „Tarneahelas esineb endiselt häireid ja viivitusi, kuid need on järk-järgult vähenemas,“ ütles Helmersson. Hoolimata kulude suurenemisest kerkis H&Mi ärikasum 8,3% pealt 9,2% juurde, kuna täishinnaga müük kasvas ja allahindlused vähenesid.