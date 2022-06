Mobiil-ID-d taotlemine muutub laupäevast lihtsamaks ja kiiremaks

SK ID Solutionsi juhatuse liige Liisa Lukin rõhutab, et kõik, kes on praeguseks Mobiil-ID taotlenud, kuid siiani mitte aktiveerinud, peaksid selle enne juulit Politsei kodulehel aktiveerima: „Nii enne 2.07 kui pärast väljastatud Mobiil-ID-d töötavad sama moodi, kuid on oluline teada, et varem taotletud ja aktiveerimata Mobiil-ID-d tuleb PPA lehel aktiveerida enne laupäeva“.