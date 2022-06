Wise esitas teisipäeval oma kvartalitulemused. Kuigi ettevõtte teatas käibe tugevast suurenemisest, see turuosalisi ei veennud ja aktsia hind reageeris Londoni börsil üle 16% langusega.

„Vastupidi üldisele negatiivsele sentimendile on LHV kliendid Wise’i tuleviku asjus märksa optimistlikumalt meelestatud ja pigem kasutasid eilset langust ostmiseks,“ ütles Delfi Ärilehele LHV vanemmaakler Nelli Janson. „Ostupoolel oli mitu korda rohkem investoreid kui müügipoolel ning võib öelda, et nii pikaajalised kui ka värskemad Wise’i aktsionärid pole kodumaist edulugu hüljanud ja on vähemalt praegu valmis ettevõttele armuaega andma,“ märkis ta.