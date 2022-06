Kange alkoholi hinna tõus tuleb, millises mahus, seda näitab aeg. Liviko müügijuht Ragnar Kits tunnistas aga, et alkoholi kallinemine ei ole see, mille pärast peaks eestlane täna kõige rohkem muretsema. „Mõelda tuleks hoopis sellele, kuidas me varsti toad köetud saame,“ rääkis ta.