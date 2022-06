Kaheksa aastat möödas viimaste tuulikute rajamisest. Nüüd tuleb Pärnumaale uus tuulepark

„Eestisse pole juba kaheksa aastat paigaldatud ühtegi uut tuulikut. Tuulikute tehnoloogia on selle ajaga väga kiiresti edasi arenenud ja meie soetatavad Vestase V150 tuulikud on Eesti kõige moodsamad ja efektiivsemad. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga saab praegu palju vähemate tuulikutega toota kordades rohkem energiat,“ selgitas Utilitase kontserni juht Priit Koit.

„Eelmisel aastal seadsime Utilitases eesmärgiks saavutada oma tegevuses süsinikuneutraalsus hiljemalt 2030. aastaks. Seoses sellel aastal kujunenud geopoliitilise olukorraga ja selle tulemitega on selge, et peame liikuma kiiremas tempos ning see eesmärk tuleb saavutada juba lähima viie aasta jooksul. Tuuleparkide rajamisel on Utilitase kontserni süsinikuneutraalsuse kava elluviimisel oluline roll. Uute taastuvenergiaallikate lisamine on hädavajalik fossiilsete ja imporditud kütuste kasutamise vähendamiseks,“ lisas Koit.