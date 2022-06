Materjalitehnoloogia eriala avab uued põnevad uksed

Materjalitehnoloogia programminõukoja esimees Tarvi Tara kinnitab, et maailm on läbi tegemas muutust, otsitakse uusi jätkusuutlikke materjale ja rohkem kui kunagi varem panustatakse toodete disaini. „Materjalitehnoloogid on tulevikus nende muutuste eestvedajad, disainides materjale ja arendades tooteid, millel on võimalikult väike süsinikujalajälg, mis on kvaliteetsed ja mida on pärast kasutamist võimalik uuesti ümber töödelda. Noored kohati isegi ei teadvusta, millised põnevad uksed neile avanevad, valides materjalitehnoloogia eriala,“ tõdeb Tara.

„Ligi pool globaalsetest süsinikuheitmetest on seotud materjalitööstusega,“ ütleb Ragn-Sellsi äriarendusjuht Rainer Pesti. „Vaid 9 protsenti kogu maailma plastist on suudetud uuesti ringlusesse võtta, seda põhjusel, et enamik sellest plastist ei ole lihtsalt ümber töödeldav ja on nii-öelda raisatud ressurss. Ringmajanduse kontseptsioonis on materjalide ja toodete disain a ja o.“

Pesti lisab, et ümberdisainimist vajavad suuresti kõik tooted, alustades kohvitopsidest kuni autodeni välja. „Kõik suurtööstused otsivad uusi materjale, mille süsinikujalajälg oleks võimalikult väike ja mida oleks võimalik pärast uuesti ringlusesse võtta. Materjalide ja tootedisaineritel on võtmetähtsus kliimaeesmärkide täitmisel, teel vastutustundlikuma ühiskonna poole,“ tõdeb ta.

Materjalitehnoloogia õppekava eduka lõpetamise puhul ei tule karjäärivõimalustest puudust. Potentsiaalne tööturg hõlmab ligi poole Eesti töötlevast tööstusest. Pärast lõpetamist on valikuvõimalus lai – tööle saab minna mõnda materjalitehnoloogia ettevõttesse või siis jätkata õpinguid magistrantuuris ja sealt edasi doktorantuuris, et pühendada end teadustööle.

Materjalitehnoloogia õppekava lõpetajad on loonud ka oma ettevõtteid. Valdkonnas tegutseb palju start-up-ettevõtteid, kes töötavad välja innovatiivseid materjale ja tehnoloogiaid ning kes aktiivselt otsivad endale just materjalitehnoloogia taustaga uusi töötajaid.