Tööinspektsioon hakkas kuumi töökohti sulgema. Einelas voolab isegi verd

„Töö on lihtsalt väljakannatamatu. Sellest tingituna esinevad töötajatel ninaverejooksud, peavalu, iiveldus ja oksendamine,“ kirjutasid Delfi Ärilehele Hesburgeri Smuuli tänaval asuva söögikoha töötajad. Nende sõnul tõuseb nende töökohas temperatuur vähemalt 38 kraadini. Seda iga päev, kui õues on õhutemperatuur üle 25 kraadi.

Töötajad kirjeldasid, et vahetused on kaheksa- kuni 12-tunnised ja saalis valitseva temperatuuri üle kaebavad ka kliendid. „Ülemusele probleemist rääkimine tulemust ei ole toonud. Nad ostsid kaks ventilaatorit, kuid temperatuuri need vähendanud ei ole,“ märkisid töötajad.