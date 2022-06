Kasutatud auto on nüüd väga magus kaup ja asi pole isegi enam hinnas

„Tegelikkuses ei saa väita, et kasutatud autode müük läheb kuidagi paremini või inimesed eelistaks neid, sest need on odavamad, vaid uute autode tarneajad on kohati liiga pikad ning kliendid leiavad endale kiirema alternatiivi kasutatud autode seast,“ nentis Topauto müügijuht Janek Eskor Ärilehele. Sellega nõustuvad ka Amserv ja Elke Group, kes samuti rõhuvad sellele, et auto ostja tahab ikkagi kiirelt oma sõidukit kasutama hakata, mistõttu pole enam tuttuued autod eelises. See on ka mõistetav, kuna täna võib tehasehõngulist sõidukit oodata kuni 4 aastat.