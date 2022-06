KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: kui kaua peab oma uut liisingusse võetud autot ootama?

„Autoturul on seis sama, mis olnud viimased 1–1,5 aastat ehk siis uusi autosid on väga keeruline saada. Ooteajad on põhimõtteliselt aasta kuni poolteist. Põhjuseid ei pea kaugelt otsima, nendeks on kaks viimast kriisi ja nende mõjud. Kui alguses ei toodetud – kuni siiani ei toodeta – mõnda autole vajalikku juppi piisavalt, siis vahepeal jäid ka autode tootmismahud üldse väiksemaks. Nüüd oleme aga olukorras, kus nõudlus on suur, kuid kaupa pakkuda lihtsalt pole. Tarne normaliseerumine võtab lihtsalt palju aega,“ räägib Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu.

Sellegipoolest lisab ta, et kui kliendil ei ole suuri nõudmiseid margile, värvile, lisavarustusele, siis ladudes autosid tegelikult nagu on, kuid neid, mida klient päriselt soovib, neid ikkagi ei ole. Samasugune seis on nii tavaautode kui ka kaubikute valdkonnas. Ning kui auto on välja valitud, siis tuleb arvestada ka sellega, et autode hinnad on kõvasti tõusnud. Ärmpalu lisab, et autotootjad ütlevad samas, et hinnad, millega autosid praegu müüakse, ongi õiged hinnad, sest sisendid on nii palju kasvanud.

„Suund on rohkem sellele, et liisingusse tuleb aina enam kasutatud autosid. Kuna uusi autosid ei ole, siis ostetakse vanemaid autosid. Ehk siis liisingu osas ei ole muutunud muud kui autode vanus. Mahud ei ole palju muutunud. Oli näha väikest langust kahel kuul pärast koroonapandeemia algust või kohe pärast Ukraina sõda. Samas on tunne, et inimene soovib hoida oma raha kinni mitte pangakontol, vaid mõne füüsilise asja vormis,“ selgitab Coop Panga liisingujuht Martin Ilves.

Coop liisingu osas ei ole Ilvese sõnul olnud viimaste aastate jooksul ka seda muutust, et eestlaste autoeelistused oleksid muutunud – ikka ostetakse kolme marki ehk Toyotat, Škodat ja Volkswagenit. Pigem ostetakse praktiline auto, mitte näitamise auto, lisab liisingujuht.

Saates rääkisid autoturust, selle tulevikust ja liisingust Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu ning Coop Panga liisingujuht Martin Ilves. Saadet juhtis Hando Sinisalu.