KUULA SAADET | Tööelu: uuenenud Radissoni hotell ootab kõiki talente karjääri tegema

Radisson Collectioni juhatuse esimees Ain Käpp ütleb, et koroona andis võimaluse hinnata ümber selle, mida üldse turism, puhkamine ja ka hotellis peatumine tähendavad, mida inimesed oma reisidelt ootavad. Nii läbiski Tallinna üks esimesi tipphotelle Radisson kahe viimase aasta jooksul täieliku uuenduskuuri.

„Vanast hotellist jäid järele vaid kaks asja: seinad ja hotellipersonali uskumatu motivatsioon pakkuda meie külalistele parimat, Eestile omast külalislahkust. Hotelli füüsiline pool sai täielikult ümber tehtud, kasutasime Eesti disainereid, Eesti kunstnikke, meil on majas Eesti parimate toodetega restoran. Idee oli anda igas aspektis igale külalisele võimalus tunda, mis see Eesti siis tegelikul ikkagi on. Eriti kui paljud ärireisijad ei pruugi linnast välja saada,“ selgitab Käpp.

Radisson Collectioni talendiosakonna juht Andra Piirsalu lisab, et talentide osas läks neil pigem hästi, sest siiani on majas tööl palju neid inimesi, kes alustasid restoranis selle esimesel avamisel 2001. aastal. Muuseas, ka Andra on üks neist, kes toona hotelli avas, olles töötanud Radissonis enam kui 20 aastat.

„Me oleme üks meeskond, üks pere, kellel on oma sõnavara, ühendav soov pidevalt ja igapäevaselt areneda ning asju paremini teha. Kuid see ei tähenda, et me ei ootaks enda juurde uusi inimesi, vastupidi, kõik särasilmsed inimesed on oodatud. Võtame kõik vastu ja kes soovib meil karjääri teha, sellele pakume ametis arenemiseks kõiki võimalusi,“ lisab talendiosakonna juht.

Saates vestlesid turismisektori tänapäevast ja tulevikust Radisson Collectioni juhatuse esimees Ain Käpp ja talendiosakonna juht Andra Piirsalu. Saadet juhtis ajakirjanik Martin Hanson. Mõtete ja küsimustega pöörduge aadressil tooelu@delfi.ee.

Kuula uusimat personalisaate „Tööelu“ salvestust siit:

