Hüppa koos Rohetiigriga uude majandusse

Hoiame kätt pulsil riiklikel suunistel

Nii koostööpartnerid kui ka konkurendid on istunud Rohetiigri majandustoimkonnas ühiselt laua taga ja vahetanud kogemusi ning analüüsinud erinevaid majandussektoreid transpordist põllumajanduseni. See on aidanud leida viise, kuidas erinevatel aladel loodusega tasakaalu jõuda. Selle eest, et tulemused vastaksid ka teadusuuringutele, hoolitseb Rohetiigri teadlaste paneel. Ettevõtetete kestliku arengu teel tekkinud takistused kogutakse kokku ja jõuavad ka otse seadusandjani, sest ühiste arutelude tulemusel sündinud seisukohtadega tegeleb edasi ekspertkomisjon, mis töötab valitsuse rohepoliitika juhtkomisjoni all. Hiljuti avaldatud valitsuse ekspertrühma raportis on valdav osa energiamajanduse ettepanekuid pärit just Rohetiigri energia teekaardist.