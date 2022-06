Starship laiendab kaupluste nimekirja: algab koostöö Rimiga

„Koostöö Rimiga aitab laiendada Starshipi robotite teeninduspiirkonda, mistõttu on võimalik nüüd veelgi rohkematel klientidel kasutada Starshipi keskkonnasõbralikku toidukaupade kojutellimise võimalust. Viimase miili tarne on viimaste aastatega teinud hüppelise kasvu ja meie väikesed robotid on sellele väljakutsele vastanud,“ kommenteerib Starshipi äriarenduse juht Sandra Sooläte.

Starshipi elektrilised pakirobotid on võimelised transportima soovitud kauplusest tellija ukseni kuni kolm kotitäit toidukaupu. Rimi kauplustest on võimalik Starshipi pakirobotitega tellida lisaks toidu- ja majapidamiskaupadele ka alkohoolseid jooke.

„Rimi on alati väga avatud kaasama innovatiivseid keskkonnasõbralikke lahendusi, mida pakirobotid toidukaupade tellimuste tarnevahendina kindlasti on. Sellest koostööst loodame jõuda veel kiiremini oma klientideni, aga ka võita kogemust alternatiivsete lahenduste kasutamise osas,“ ütles Rimi formaadijuht Jelena Litvinovitš.

Starshipi robotkullerite teenus on avatud ka Kalamaja, Telliskivi, Pelgulinna, Kelmiküla, Kassisaba, Uue Maailma, Veerenni, Mustamäe ja Tõnismäe asumites. Tellimusi on võimalik esitada ja reaalajas jälgida Starshipi rakenduses, mis on allalaaditav Androidi või Apple'i nutiseadmetes. Eestis on kohaletoimetamise tasu 1.99 €.