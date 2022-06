Kiik: Tallinna haiglalt raha ära võtmine on tervishoiuvastane kuritegu

Endine sotsiaalminister ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik kommenteeris sotsiaalmeedias, kuidas uue Põhja-Eesti meditsiinilinnaku vajalikkusest on eksperdid rääkinud aastakümneid ning tervisekriis on selle olulisust veelgi suurendanud.

Valitsuse tänane otsus loobuda Tallinna haigla rajamise toetamisest on tema sõnul viimaste aastakümnete kõige tervishoiuvaenulikum samm. „Masendav, kui viimastest kriisidest pole mitte midagi õpitud ning reformierakonna ainuvalitsus vilistab nii Eestimaa patsientide kui ka tervishoiutöötajate heaolule,“ nentis Kiik pettunult.

Ta lisas, et Eesti tervisesüsteem vajab kaasaegse ruumilahendusega Tallinna haiglat, mis arvestab tänapäevase nakkuskontrolli vajadusi, lisab haiglavoodeid, võimaldab piiratud meditsiinipersonalile paremat koostööd ning parandab patsientidele raviteenuste kättesaadavust. „Uus haiglahoone annaks ka võimaluse kõrgenenud ravivajadusega olukordades operatiivsemalt reageerida. Oleks lühinägelik ja täiesti vastutustundetu rikkuda see ainukordne võimalus sajandi olulisem tervishoiuinvesteering Tallinna linna, riigi ja Euroopa Liidu koostöös reaalselt ära teha,“ lisas ta.

Kiik lisas, et Tallinna haigla projekti äranullimine seab löögi alla mitte ainult pealinna, vaid kogu Eesti tervishoiusüsteemi toimimise ja tulevase kriisivõimekuse. Kavandatava Tallinna haigla vastutuspiirkond on ligi 600 000 elanikku ning ajas kasvav.

Tervisevaldkond ja Tallinna linn on teinud aastaid tööd projekti eduka realiseerimise nimel. „Mitukümmend inimest töötab igapäevaselt selle nimel, et uus meditsiinilinnak saaks rajatud. Reformierakonna üheparteivalitsusel puudub mandaat mitme eelmise valitsuse poolt toetatud suurprojekti mahakandmiseks,“ tõi pragune Tallinna linnavolikogu liige välja, kuidas Reformierakond suhtub ülbelt eelnevate valitsuste pärandisse.

Tallinna haigla Lasnamäe meditsiinilinnaku eeldatav kogumaksumus koos kriisihaigla võimekuse ja kahe maa-aluse korrusega on 2022. aprilli seisuga u 585 miljonit eurot. Eesti taaste- ja vastupidavuskavast on planeeritud katta 280 miljonit eurot. Tallinna linn panustab projekti vähemalt 140 miljonit eurot ning sama palju peaks haigla rajamisse investeerima riik, kuna tervishoiuteenuste korraldamine on vastavalt seadustele riigi kohustus.