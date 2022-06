Päikeseelektri tootjatele lahendus leitud? Elektrilevi uus idee toodangu võrku mahutamiseks

Hiiumaa on suvistel keskpäevatundidel elektri eksportija, sest saarel on sellel ajal tarbimine väga madal, kuid toodangut on palju. Hiiumaa elektrivõrgu võimsuse probleemi lõplik lahendus vajab uut merekaablit Saaremaale ja sealt edasi ka uue kõrgepingeliini ehitamist Leisi alajaamani, kus on liitumine Eleringi põhivõrguga. Härm kinnitab, et merekaabli hanked on ettevalmistamisel ja projekteerimine käib, kuid hankeni jõutakse ikkagi alles aasta-pooleteise pärast. Lisandub veel hanke ja ehitamise aeg. Kuid on ka kiirem lahendus, mis tekitab Hiiumaal mikrotootjatele taas võimaluse elektrivõrguga liituda ja müüa oma ülejäävat elektrit.