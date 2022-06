Coop Pank tõstis tähtajalise hoiuse intressimäärad kahe protsendini

Tema sõnul on tähtajaline hoius hoius on kõige turvalisem raha kasvatamise võimalus, sest riiklik Tagatisfond tagab hoiused koos teenitud intressiga kuni 100 000 euro ulatuses ühe hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 128 300 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.