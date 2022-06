VIDEO | Kas Bolt peab ikkagi hakkama tööjõumakse tasuma?

„Kõik peavad töötamiselt tööjõumakse maksma, ainult jagamismajanduses maksad siis, kui ise tahad,“ kajastas Päevaleht juba 2020. aasta hakul . Selgus, et Eesti firma Bolt ei maksa oma kullerite tasult tööjõumakse.

Vahepeal pole selle osas midagi muutunud. Postimees kajastas käesoleval nädalal, et Bolt on pununud toidukulleriäri ümber keerulise ja mitmeti mõistetava juriidilise skeemi, mille tulemuseks on maksuvaba tsooni loomine.