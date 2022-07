Z-generatsiooni jaoks on sularaha popp ja noortepärane

Populaarselt sotsiaalmeediaplatvormilt TikTok leiab palju videosid nn sularaha-väljakutsetest. Noored koguvad sularaha näiteks klaaspudelisse ning selle täitumisel filmivad pudeli purustamist. Kõige kummalisem trend on ehk sularaha eest ostetud asjade näitamine, kuna nende eest ju „ei makstud“. 21-aastane McKenna Alvizo sõnul on asi mõtteviisis: „Kui ma ei näe, et raha on mu kontolt maha läinud, siis ma tunnen, nagu ma poleks raha kulutanudki.“

San Francisco föderaalpanga tehtud uuringu järgi maksab Z-generatsioon sularahas rohkem kui näiteks 25–44-aastased inimesed. Teine, Credit Karma tehtud uuring näitas, et Z-generatsioonist eelistab sularaha kasutada lausa 45%. 33% ütles, et kui nad maksavad sularahas, siis nad just kui kontrollivat oma raha paremini.

Z-generatsiooni uurimiskeskuse Center for Generational Kinetics president Jason Dorsey sõnul kasutavad noored sularaha ka seepärast, et see tuletab meelde 1990. aastaid. „Sularaha on nostalgiline, aga samas ka midagi uut ja erilist,“ sõnas ta.

Hirm võlgu olemise ees

Kuigi TikToki videod on lõbusad, on ka Z-generatsioon oma tuleviku pärast mures. Üks 2020. aasta uuring näitas, et lausa 43% noortel tekkis koroonaajal mingisugune võlg, olgu selleks siis järelmaksu-, üüri- või mõni muu võlg. Rekordkõrge inflatsioon on suurendanud nende hirmu võlgu olemise ees.

Dorsey sõnul on Z-generatsioon üpris teadlik, kuidas rahaga ümber käia. „Nad küsivad alati iga makseviisi peidetud ja muude lisatasude kohta. Sularaha on aga käega katsutav väärtus, mis aitab neil oma kulutamist väga selgelt piirata,“ selgitas ka.

23-aastane Laura Castellanos kirjeldas, kuidas ta elas palgapäevast palgapäevani ja maksis igal pool kaardiga. Ta ei suutnud lõpuks järge pidada, kus ja kui palju ta kulutas. Ühest YouTube’i videost nägi ta, kuidas noored koguvad sularaha ümbrikesse ja igal ümbrikul on konkreetne eesmärk, näiteks autoost. Ta otsustas ka seda katsetada ja on ühe aastaga säästnud umbes 20 000 USA dollarit.

Ta sõnas: „Kui me kasutame sularaha, siis me kontrollime ise raha, mitte see ei kontrolli meid.“