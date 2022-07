Kalamajas küsitakse 1-toalise eest ulmelist hinda. Ekspert: sellist taset hakkame nüüd rohkem nägema

Endoveri üheks hinnalisemaks arenduseks on Kalamaja kandis asuv Volta kvartal. 1-toaline, üldpinnaga 21,6 ruutmeetrit maksab kinnisvaraportaali vahendusel 199 990 eurot. Ruutmeetri hinnaks kujuneb seega üle 9 000 euro, mis nii mõnelegi koduostjale kõlab üsnagi ulmelisena.

9000+ eurot ruutmeetri eest on Tallinna korteriturul kahtlemata tipulähedane hinnatase, kommenteeris Ärilehele kinnisvaraanalüütik ning ekspert Risto Vähi. „Niisugusel tasemel tehakse tehinguid peale Kalamaja ka vanalinnas. Siiski ei saa väita, et see oleks päriselt laialt levinud, sest sellise suurusjärgu teningud saame üles lugeda praegu veel kahe käe sõrmedel,“ selgitas ta.