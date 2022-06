Wise’i börsile viinud Taavet Hinrikusel on ettevõte Notorious OÜ, mis omab ka börsifirma aktsiaid. Eelkõige just seetõttu hüppasid ettevõtte kasum ja bilanss 2021. aastal kosmosesse. Hinrikus on teinud hoogsalt investeeringuid. Kõik, mida ta puudutab, tundub muutuvat kullaks.