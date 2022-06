Kõlvart: rahandusministri süüdistused on alusetud. Tallinna haigla rajamine on püsinud senimaani graafikus

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart märkis üllatusega, kuidas vabariigi valitsuse otsus Tallinna haigla taasterahastust välja võtta on täiesti ootamatu, sest ministeeriumide poolt ei ole olnud ettevalmistustööle etteheiteid. Linn on vastanud kõigile küsimustele ning ettevalmistustööd on toimunud vastavalt Euroopa komisjoniga kokku lepitud graafikule. Alates esialgsest otsusest on linn tegutsenud väga tempokalt alates projekteerimishanke läbiviimisest ja lepingu sõlmimisest kuni detailse sisulise ettevalmistustööni haiglate personali abiga.

Kõlvarti väitel on kõik tööd Tallinna haigla ehituse ettevalmistamiseks on olnud linna poolt kooskõlastatud sotsiaalministeeriumiga ja kõikidele täpsustavatele küsimustele on alati vastatud. „Vabariigi Valitsuse tänane otsus ei tuginenud tõrgetele ettevalmistustöös, linn sellistest tõrgetest teadlik ei ole,“ märkis Kõlvart. Ta täiendas, et loomulikult on ajakava pingeline, kuid alates taasterahastu tegevuskava kinnitamisest 2021. aasta sügisel on kõik osapooled ajakava ja selle täitmisega kursis olnud.

Tallinna linnapea arvates rahandusminister heitis Tallinna Haiglale ette dubleerimist. See väide ei ole asjakohane. Tallinna haigla kavandatavad teenused ja mahud on selged ning täpselt planeeritud Tallinna haigla funktsionaalses arengukavas, mille kinnitas sotsiaalminister 2019. aastal. „See dokument on olnud haigla planeerimise alusdokumendiks. Kahe keskhaigla liitmisel Tallinna Haiglaks on võimalik vältida dubleerimist ja üleinvesteerimist, suureneb efektiivsus ja on võimalik saavutada teatud kulude kokkuhoiu,“ tõi Kõlvart välja Tallinna haigla potentsiaalse efektiivsuse osas.