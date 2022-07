Saunum Group käive küündis juunis 203 100 euroni

„24-25.juunil olid Saunumi tooted koos töötava Saunumi saunaga esmakordselt messil USAs. Tagasiside Saunumi funktsioonile oli eranditult positiivne. Näeme, et Saunumit oodatakse Põhja-Ameerikas. Tõsi, sertifitseerimisprotsess on kujunenud plaanitust mõned kuud pikemaks, ent usun, et lähikuudel saavad USA ja Kanada kliendid meie seadmeid ostma hakata“ ütles Saunum Group ASi juhatuse liige Henri Lindal.