Eesti Energia Läti tütarettevõte kolib uude ja kolm korda suuremasse kontorisse

Krists Mertens, Enefit juhatuse esimees: „Meie ettevõte kasvab ja areneb kiiresti, seetõttu oli vajadus suuremate kontoriruumide järele. Kontoriruumid uues Verde kompleksis on loogiline samm, sest hästi korraldatud ja mugav keskkond on tõhusa töö jaoks kriitilise tähtsusega. Roheline energia ja jätkusuutlikud lahendused on Enefiti tegevuse nurgakivid. Meie ülesanne on tagada Läti ettevõtetele ja majapidamistele väärtust loovate ja arukate energialahenduste pakkumine ning olla liitlaseks teel jätkusuutliku ja keskkonnasõbralikuma majandamise poole. Meie arvates on Verde kontorikompleks sobiv keskkond, sest see vastab meie väärtustele ja kaasaegse töökeskkonna vajadustele.“