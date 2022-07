Prisma liigub kasvukursil ning laieneb suurtest linnadest väljapoole. Eile avati kauplus järjekordses väikelinnas

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul oli Prisma toidupoe avamine Maardus väga oodatud linlaste seas, seda laia kaubavaliku ning soodsa ostukorvi tõttu. „Prisma tulek Maardusse laiendab elanike toidulaua valikut kvaliteetse ja mitmekesise kaubaga, mida saab soetada vaid antud poeketilt, kuid mitte ainult – see tähendab ka uute töökohtade võimalust maardulastele. Maardu areneb hoogsalt ning sellega kasvab ka nõudlus töökohtade järele,“ sõnas Arhipov. „Iga uus hea asi on Maardu linnas teretulnud!“

Prisma Eesti maajuhi Teemu Kilpiä sõnul liigub Prisma jõudsal kasvukursil ning laieneb suurtest linnadest väljapoole. Tänavu on Prisma avanud oma kauplused Maardus ja Raplas ning ehitusjärgus on Roo Prisma Harkus, mis avatakse samuti veel sellel aastal. „Prisma avamisega loome Maardus juurde 29 uut töökohta ning toome Maardusse uudse odava hinnaga kaubavaliku,“ sõnas Kilpiä.

Kaubavaliku kujundamisel võeti arvesse piirkonna elanike arvamusi. „Prisma jaoks on külastajate soovid väga olulised. Sellest lähtudes oleme pannud rõhku Food Market` i alale, kus on lai valik liha ja kala ning värskeid valmistooteid. Värskeid pagaritooteid küpsetab kohapeal Fazeri pagarikoda ja eraldi rõhku oleme pannud ka gluteenivabadele ning vegantoodetele. Tagasisidet kaupluse kohta saab anda ka edaspidi Prisma kodulehel ja kaupluse infoletis,“ selgitas Kilpiä. Klientide kasutada on ka mahlapress värske apelsinimahla saamiseks ja modernne kohviautomaat.

Maardu Prisma arendaja Capital Mill on üks juhtivaid Baltikumi kinnisvaraettevõtteid ning ettevõtte ehitusdirektori Silver Neemelo sõnul panevad nad palju rõhku keskkonnasäästlike lahenduste loomisele. „Kogu hoone on projekteeritud nii, et see vastaks A-energiaklassi nõuetele. Tehnosüsteemide ehituses on kasutatud erinevaid energiatagastussüsteeme. Lisaks plaanime hoone katusele paigaldada päikesejaama, mis võimaldab kasutada rohelist energiat ning vähendada meie ökoloogilist jalajälge,“ sõnas Neemelo.