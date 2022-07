Eestlase kütusetarbimine on kõrge hinna tõttu kukkunud ligi kümnendiku. Maapiirkondades on langus eriti tugev

Detailsem regionaalsete müüginumbrite analüüs näitab, et müügimahtude vähenemine ei ole olnud üle kogu Eesti võrdne. Suuremal määral on inimeste tarbimine vähenenud piirkondades, kus inimeste sissetulek on madalam, märgib kütusesektori esindusorganisatsioon Eesti Õliühing.

„Eestis tarbitakse vastavalt kalendrikuule mootoribensiini vahemikus 18-29 miljonit liitrit, millest umbes pool tangitakse Harjumaal. Kui vaadata viimaste kuude müüginumbrite muutusi maakonniti, siis ainult Harju- ja Pärnumaal pole võrreldes 2021. aastaga mootoribensiini müüginumbrid vähenenud,“ selgitab Õliühingu tegevjuht Mart Raamat. „Maikuu müüginumbrid näitavad, et enim – 13-14 protsenti – on tarbimine langenud kolmes kõige madalama keskmise sissetulekuga maakonnas – Ida-Virumaal, Valgamaal ja Võrumaal. See on arusaadav, et rekordilised tanklahinnad mõjutavad just madalama sissetulekuga inimesi.“