Ekspert: 5 nippi, kuidas suvistel sõitudel kütust säästa ja mitusada eurot kokku hoida

VOCO tehnikakooli ligi 20-aastase kogemusega õpetaja Hindrek Soku sõnul on nüüd käes aeg, mil säästliku sõidu tarkus hakkab esimest korda tõeliselt massidesse minema.

„Pidevaks kütuse säästmiseks pole seni olnud teravat vajadust, kuid nüüd on kütuse kokkuhoid paljudele ots-otsaga kokku tulemise küsimus. Aina olulisem on ka see, et raha säästev sõit hoiab ühtlasi keskkonda. Seega võib ennustada, et hooletusse kütuse põletamisse suhtutakse varsti umbes samamoodi, nagu täna näiteks toas suitsetamisse – kunagi seda tehti, aga enam ei sobi,“ ütles Sokk.

VOCO õpetaja tõi välja viis meetodit, kuidas nii pered kui ettevõtted saavad kütusekulu vähendada ning sõltuvalt sõitude pikkusest hoida auto pealt kokku kümneid või sadu eurosid kuus.

Tee auto hooldus varakult

Sageli jäetakse auto regulaarne hooldus viimasele hetkele. See tähendab, et viimased kuud sõidetakse otsekui poolkatkise autoga, mille efektiivsus on oluliselt väiksem. Näiteks võivad pidurid jääda ratast püsivalt takistama, millest jõudlus väheneb ja kütusekulu kasvab. Suureneb ka piduriketaste kõverdumise oht, mis võib omakorda kaasa tuua lisakulu. Varakult tehtud hooldus säästab raha nii lühikeses kui pikas plaanis.

Hoia rehvid alati täis

VOCO eksperdi hinnangul sõidab üle 90% juhtidest liiga tühjade rehvidega. See tähendab, et veeretakistus suureneb ja kütusekulu kasvab. Samuti on niimoodi suurem õnnetuste oht ning veermik kulub rohkem, mis lühendab auto eluiga. Rehvide sage täitmine ei maksa tanklas midagi, aga säästab raha ja autot ning võib säästa ka elusid.

Sõida veidi aeglasemalt, säästad oluliselt raha

Kui sõita maanteel 100-kilomeetrise tunnikiiruse asemel 90 kilomeetrit tunnis, siis võib kuluda 100 kilomeetri kohta liiter kütust vähem. Kui see teisi ei sega, tasub sõita lausa 80 kilomeetrit tunnis, sest veel täiendav sääst on umbes sama suur. Seega Tallinnast Lõuna-Eestisse ja tagasi sõites saab kokku hoida mitukümmend eurot.