Euroopa Liidu uued regulatsioonid krüptomaailmas: tuleb teatada tehingutest mis ületavad 1000 euro piiri

Krüptovarade turgude seadus ehk MiCA nime all tuntud seadus on mõeldud selleks, et teha elu karmimaks arvukatele krüptoturu osalistele, sealhulgas börsidele ja nn stabiilsetele müntidele ehk sellistele emitentidele, mis on mõeldud sidumiseks olemasolevate varadega nagu USA dollar.