Bluelark toob MTÜ-de digitaalseks ümberkujundamiseks turule Salesforce’i komplekti

Doonorsuhete haldamine

Vabaühenduste tööriistakomplekt sisaldab põhjalikke aruandeid annetuste ja annetajate kohustuste kohta. See võimaldab ka annetajaid segmenteerida, kasutades samu võimsaid tööriistu, mida äriorganisatsioonid kasutavad klientide segmenteerimiseks – sealhulgas prioriteetsed annetajad, aga ka need, kes kõige tõenäolisemalt loobuvad.

Need aruanded annavad põhjaliku ülevaate organisatsiooni doonorbaasi kohta, aidates planeerida toetavaid turunduskampaaniaid, jälgida telefonikõnesid, saata ürituste kutseid või esitada perioodilisi organisatsiooni tegevusaruandeid.

Vabatahtlike ressursside juhtimine

MTÜ tööriistakomplekti teine ​​osa on suunatud vabatahtlike ressursside haldamiseks.

„Kiiresti kasvavad vabaühendused ei ole tüüpiliste kasvuvalude eest kaitstud. Kui vabatahtlike arv ulatub sadadesse, saab kiiresti selgeks, et e-post, telefon, Excel ja märkmik seda enam läbi ei hammusta. Isegi kogenud organisatsioonid näevad vaeva uute liikmete kaasamise ja oma ressursside suunamisega sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse,“ ütleb Jurgis Bakanas.

Platvorm pakub spetsiaalset tööriista vabatahtlike nimekirjade koostamiseks. Lisaks sellistele kriteeriumidele nagu asukoht, vanus, haridus, võib see loetleda ka erialaoskused (nt ukraina keel, fotograafia, diplomeeritud õde), et leida õige inimene antud ülesande jaoks. Vahetuste ajakava on eakate hoolduse ja humanitaarabi meetmete oluline osa.