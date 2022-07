Maailma suurimast šokolaaditehasest avastati toidumürgitust põhjustav bakter

Belgias Wieze külas asuva Barry Callebaut on maailma suurim šokolaaditehas. Nädala algul peatati seal aga tootmine, kuna ühest partiist leiti toidumürgistust tekitavat Salmonella bakterit.

„Barry Callebaut'i jaoks on toiduohutus esmatähtis. Avastasime saaste jõudmise liinile kiirelt,“ seisis ettevõtte ametlikus avalduses. Veel ei ole selge, kas mõni tarbija on juba ka haigestuda jõudnud.

Ettevõte teatas, et on võtnud tänaseks kasutusele kõik ettevaatusabinõud, et saaste levikut peatada. Lisaks võeti tagasi kõik tooted, mis valmistatud alates testimise ajast. Tootmine Wieze tehases pannakse pausile kuniks edasiste asjaolude selgumiseni.