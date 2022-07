VIDEO | Kõlvart Tallinna haigla rahastuskrahhist: nõuame riigilt 18 miljonit eurot, oleme valmis ka kohtusse minema

Kõlvart räägib, et neil on praegu juriidiliselt kinnitatud õiguslik suhe riigiga. „Mille alusel me arvame, et riik vähemalt teatud kulud projekteerimise osas peab linnale kompenseerima,“ lausub ta. „Lähtume sellest, et 18 miljonit eurot riik peab Tallinnale igal juhul eraldama.“ Ta nendib, et ilmselt tekib selle osas vaidlus ning linn on valmis minema vajadusel kohtusse.