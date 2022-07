Ansip: kui vahele tekivad valitsused, kes laristavad, siis me ei jõuagi viie rikkama riigi hulka

Headel aegadel tuleb valmistuda mitte nii headeks aegadeks. Jüri Ratase valitsus muidugi seda ei teinud. Kõige ilmekam näide on seotud alkoholiaktsiisiga mängimisega. Kahel aastal jäi riigieelarvesse laekumata 357 miljonit eurot aktsiisiraha. Praegu on Eesti andnud Ukrainale märkimisväärset relvaabi, aga see on ainult 240 miljonit eurot. 357 miljonit eurot on väga suur summa. Ülikoolid küsivad 100 miljonit eurot.