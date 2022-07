SUUR ÜLEVAADE | Kodumaine pank laseb viieks aastaks intressi fikseerida. Mida see tähendab? Mida pakuvad teised?

LHV pakub, Luminor sätib atra

LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum ütleb, et nemad alustasid intressi fikseerimise võimaluse pakkumist kodulaenu klientidele kevadel. Euribori saab fikseerida viieks aastaks, kuid oluline on tähele panna, et fikseerimist ei paku nad tänasele euribori tasemele vaid fikseeritav määr vaadatakse igal nädalal üle ja see võtab arvesse ootused ajaperioodi euribori liikumise kohta.

„Kuigi huvi ja küsimusi on klientide poolt olnud varasemast rohkem, on fikseerimise valinud kliente väga vähe. Alla 1% kõigist lepingutest on tehtud fikseeritud intressiga. Intressi fikseerimine sobib eelkõige kliendile, kes on veendunud, et euribori määr saab olema praegusest suurem ja kes soovib väga täpselt oma kohutusi planeerida. See on omamoodi kindlustus, et viieks aastaks on laenuga seotud maksed kindlalt teada,“ ütleb Rum.