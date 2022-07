Prantsusmaa valitsus on tõsise surve all, sest elukalliduse kriis on ka seda suurriiki valusalt tabanud. Nüüd teatas riigi suurim kütusemüüja TotalEnergies, et nad pakuvad 1. juulist kuni 31. augustini allahindlust. See lisandub juba riigi poolt pakutule.