Fractory kaasas Ühendkuningriigis olulise investeeringu uutele turgudele laienemiseks

Fractory ja Kreos sõlmisid lepingu 4 miljoni euro suuruseks kapitalilaenuks, mis annab hoogu ettevõtte äriarendusplaanidele. Fractory tegutseb Eesti, Põhjamaade, Suurbritannia ning USA tööstusturgudel ning kaasas 2021. aastal 7,5 miljonit eurot A seeria rahastusvoorus.

Martin Vares, Fractory kaasasutaja ja tegevjuht kommenteeris laenu. „Eelmisel aastal tugeva A-seeria kaasamine andis meile vajalikud tööriistad, et tugevdada meie positsiooni järjest tiheneva konkurentsiga turul. Nüüd jätkame sellega – Kreose toel saame oma platvormi viia veel rohkemate ettevõteteni rohkematel turgudel.“

Ta lisas, et tehing on kõnekas märk Fractory senisest edukast äritegevusest. „Idufirmad kaasavad investeeringuid lootuses raha ühel päeval tagasi teenida. Laenu antakse teenimiseks - kui laenuandjal on kindlus, et ettevõte on suuteline selle tagasi maksma.“

„Toetame muljetavaldavat tiimi pilvepõhises tootmises - sektoris, mida varasemalt juba tunneme. Fractory on väga tugeval trajektooril, mida nad on tõestanud ettevõtte laienemisega Suurbritanniasse ning mida nüüd USA tööstusturul korratakse, märkis Kreos Capitali direktor Chris Church. Ta lisas, kuidas kapitalilaen on järjest olulisem osa ettevõtluse ökosüsteemist, mis võimaldab ettevõtetel efektiivsemalt laieneda, kaotamata seejuures omakapitali.

Kreos Capitali portfellis on kuni 100 miljoni euro suurused laenud ning nad on varasemalt toetanud idufirmasid, kel A seeria rahastusvoor läbitud. Kreos on 22-aastase kogemusega ettevõte, kes eranditult töötab hoolikalt valitud kiiresti kasvavate ettevõtetega, kirjeldas Church.

Kapitalilaen Kapitalilaen on allutatud laen, mille sihtgrupiks on ärimudeli toimimist tõestanud hea arengupotentsiaaliga kiiresti kasvav ettevõte. Allikas: Kredex

Fractory on asutatud Tartus Martin Varese, Joosep Merelahti ja Rein Tormi poolt. Vares on mehaanikainsenerist ettevõtja, kes eelmisel aastal pärjati Aasta Noore Ettevõtja tiitliga ning märgiti ära maikuuses Ärilehe loos 30 alla 30-aastast tulevikutähte.