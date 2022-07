Analüütik. Venemaa käes on trumbid ja ta võib läänele väga suurt valu tekitada

Analüütik Natasha Kaneva kirjutas, et ehkki G7 riigid on loomas keerulist mehhanismi, kuidas Venemaa naftale seada hinnalagi, on trumbid tegelikult Venemaa presidendi Vladimir Putini käes. Hinnalaega peaks nõus olema ka tema.

Venemaa tugev eelarvepositsioon võimaldab neil aga päevast naftatootmist vähendada 5 miljoni barreli võrra, ilma, et see teeks nende majandusele liialt kahju, kirjutas Kaneva klientidele.

Valu tunneb aga suur osa ülejäänud maailmast ning tulemuseks võib olla lausa katastroofiline olukord. Kui Venemaa vähendaks nafta tarnimist 3 miljoni barreli võrra, siis viiks see Londoni börsil toornafta hinna 190 dollari peale. See oleks uus absoluutne rekord. Kuid kui Venemaa eemaldaks turult 5 miljonit barrelit päevas, siis oleks hind juba 380 dollarit barreli kohta. Võib vaid ette kujutada, mida selline hind tähendab kas või ainuüksi autokütuse hinnale.

„Kõige selgem ja tõenäolisem risk hinnalae seadmisega on see, et Venemaa otsustab selles mitte osaleda ning karistuseks vähendab eksporti,“ kirjutas analüütik. „On tõenäoline, et valitsus teeb siis vastusammu, et tekitada läänemaailmale valu. Globaalse naftaturu seis mängib trumbid kätte Venemaale.“