Euroopa väärtuslikuma idufirma näguripäevad jätkuvad. Soovitakse kaasata uut raha

Klarna väärtus oli eelmisel suvel, kui nad samuti raha kaasasid, Euroopa rekordit märkiv 45,6 miljardit dollarit. Klarnast sai Euroopa kõige väärtuslikum start-up. Nüüd arvavad inimesed, kes on protsessile lähedal, et uue rahastusringi puhul on ettevõtte väärtus vaid 6 miljardit.

Klarna näol on tegemist „osta nüüd, maksa hiljem“ ärimudeliga. Veel eelmisel kuul räägiti, et nende väärtuseks võib kujuneda 15 miljardit dollarit.

Töötajad võivad saada uusi optsioone madalama valuatsiooni pealt, sest suur osa juba välja jagatud optsioonidest ei oma mingit väärtust. On ka neid spetsialiste, kes usuvad, et Klarna väärtus võib kujuneda 10 miljardi dollari suuruseks.

Klarna ise kuulujutte ei kommenteeri. Wall Street Journal kirjutas reedel, et nende 650 miljoni dollari rahastusringi võib juhtivinvestorina vedada Sequoia ning väärtus oleks 6,5 miljardit.

Rootsis registreeritud Klarnal on üle maailma 147 miljonit aktiivset kasutajat. Aasta esimeses kvartalis oli nende kahjum 245 miljonit dollarit. Eelmisel aastal 2,5 oli see kokku umbes 2,5 korda suurem. Neil on kodulehe järgi 400 000 jaekaubandus-partnerit, teiste seas Nike ja Ikea.

Klarna andis hiljuti teada, et peavad koondama, et kulusid kokku hoida. Inflatsioon, kõrgemad intressimäärad ja võimalik majanduslangus on nende ärimudelile mõjunud väga halvasti. Nende rivaal on Affirm Holdings ning nende aktsia hind on viimase 12 kuu jooksul kukkunud 75%.