Kui palju maksab Tallinnas korteri lisatuba ja miks üks uue aja unistusi inimestele siiski üle jõu käib?

2020. aasta koroonakriisis läks käibele ilus narratiiv, et inimesed on hakanud rohkem ostma suuremaid kortereid. Koroona suurendas kodus veedetavat aega, sama on teinud kaugtöö järjest laiemaks trendiks muutumine. Nii tundub, et kodukontoritoa võrra suurema eluaseme ostmine on lausa paratamatus. Küsib ekspert ja koolitaja Tõnu Toompark värskes kolumnis.