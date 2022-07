Viljar Arakas: praegu on intressi fikseerida umbes sama tark otsus, kui 2007. aasta tipus korter osta

Inflatsiooni alanemise põhjus on lihtne: septembrist hakkab mängu tulema baasefekt ehk et kõrgemad võrdlusnumbrid, mis tähendab, et EfTEN Capitali juhi hinnangul on inflatsioon hetkel oma tipu juures. Sealjuures tasub Arakase sõnul meelde tuletada, mis on inflatsioon: tarbijahinnaindeks, rõhutades sõna tarbija.

„Pean tsiteerima Economistist kunagi leitud tõde statistika kohta. Statistika on nagu bikiinid – see, mis ta vaadata pakub, on kujundlik ja täpne, kuid see, mida ta varjab, on veel olulisem. See sobib praegu väga hästi, kuna tarbijahinnaindeksit on võimalik natuke manipuleerida, niimoodi, et sügisel saavad tarbijad vähe väiksema elektriarve ja arvan, et seda hakkavad ka riigid tegema. Eriti meie riik, kes me järgmisel aastal peame minema märtsi alguses valimiskastide juurde ning tänased võimulolijad ei taha, et seda meelepaha valimiskasti ääres väljendataks,“ sõnas ta.