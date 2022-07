Nortalil möödus suurepärane aasta. Miks neil nii hästi läks?

„Nortal ei ole turul, et pakkuda üksikuid eraldiseisvaid teenuseid. Meie tugevus seisneb võimes võtta koguvastutus keerukate digitaalsete lahenduste elluviimisel ning see on midagi, mida meie kliendid kõrgelt hindavad. See on võimalik tänu meie inimeste tahtele leida iga projekti puhul vastus küsimusele „miks?“ – mis on see laiem eesmärk ja mõju, mida soovime saavutada. Olen uhke, et meie interdistsiplinaarsed meeskonnad (seamless teams) suudavad luua praktilist positiivset mõju klientidele ning kogukondadele meie ümber,“ kommenteeris tulemusi Nortali asutaja ja tegevjuht Priit Alamäe.