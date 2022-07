FOTO | Ringlusesse jõudis uue kujundusega münt, mis on pühendatud tudengite õpirändeprogrammile

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noorsootöö- ning spordivaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ja ühendada erinevaid kultuure.

Erasmus+ programmi aastapäevale pühendatud 2eurone on euroala ühine pühendusmünt, mis tähendab, et selle lasevad ringlusse kõik euroala riigid. Euroala ühise pühendusmündi on kujundanud Joaquin Jimenez.

Eestis lastakse ringlusse 1 000 000 münti, millest omakorda 12 000 tükki on BU kvaliteediga (brilliant uncirculated, ringlemata kõrgläikega) ja pakendatud meenetootena mündikaarti. Mündikaardi hind on 12 eurot (koos käibemaksuga) ja selle on kujundanud Indrek Ilves. Mündid vermiti Leedu rahapajas.

Mündimüük

Münditropse ja mündikaarte saab soetada alates 1. juulist kell 9 Omniva e-poest ning alates 12. juulist ka Eesti Panga muuseumipoest (Estonia pst 11) selle lahtiolekuaegadel T–R kl 12–17 ja L kl 11–16. Postkontorid münte ega kaarte ei müü.

Korraga saab e-poest osta kuni 10 mündikaarti ja 20 münditropsi (ühes tropsis on 25 münti; tellides e-poest 25 münti, tarnitakse see tropsina).

Omniva klienditeenindusega saab ühendust telefonil 661 6616 või e-posti aadressil epood@omniva.ee tööpäeviti kl 9–20 ning nädalavahetustel ja riigipühadel kl 9–15. Eesti Panga muuseumipoega saab ühendust telefonil 668 0650.

Mis on pühendusmünt?

2eurosed pühendusmündid (commemorative coins) on ringlusse lastavad käibemündid, mille liikmesriiki tähistava ehk rahvusliku külje tavakujundus on asendatud erikujundusega, et jäädvustada mõnda rahvuslikku või üleeuroopalise tähtsusega sündmust või teemat. Mündid kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal. See tähendab, et neid võib kasutada ja tuleb vastu võtta nagu mis tahes muid euromünte.