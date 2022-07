Omniva investeerib Baltikumi moodsaima sorteerimisterminali rajamisse Kaunases 40 miljonit eurot

„Oleme liider Baltikumi pakiautomaatides saadetiste arvult ja armastatuimate kaubamärkide esikolmikus. Kuigi majanduses on praegu märgata teatavat turbulentsi, oleme kindlad, et investeering on ajakohane, keskendudes meie pikaajalistele plaanidele koduturgudel, et olla oma klientidele võimalikult lähedal,“ lisas Raadik. 2021. aastal toimetas Omniva pakiautomaatide kaudu Baltikumis oma klientidele 24 miljonit pakki. Omnival on Baltikumis kokku 937 pakiautomaati, sh Eestis 287, Lätis 300 ja Leedus 350 ning nende arv kasvab pidevalt.