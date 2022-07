Tõusev trend: korteriühistud on üha enam huvitatud päikesepaneelidest

​Päikesepatarei näol on tegemist seadmega, mis muundab päikeseenergia otse elektrienergiaks. Energiat muundades ei toimu otsest kulumist, puuduvad liikuvad osad, samuti ei tekita päikesepatareid müra ning ei saasta loodust. „Tegemist on puhtalt rohelise tootmisega,“ kinnitab Raadik, kes on päikeseenergiaga tegelenud 17 aastat. Ta võrdleb päikesepatarei tööd tavalise patareiga: „Kui päikesepatarei element on päikese käes, siis energia tootmine toimub ning ta on justkui nagu tavaline täis patarei, mis annab välja energiat, kuid kui elementi päikese käes ei ole, on ta nagu tavaline patarei, mis on tühjaks saanud.“ Päikesepaneelid on investeering 30 aastaks.

Müüt 1: Päikesepaneelid ei tasu Eesti kliimas ära

Kõige intensiivsem tootmise periood toimub märtsist oktoobrini – kõige produktiivsemaks kuuks tootlikkuse poolest kipub olema mai. Saksamaa on maailmas neljas riik, kes kasutab kõige enam päikese abil toodetud elektrit. Eesti, asudes Saksamaaga samas kliimavööndis, on võimeline tootma elektrit päikeseenergia abil sama efektiivselt kui Saksamaa - aastane elektrienergia hulk, mis on toodetud päikesepatareidega Saksamaal, on Eestis sama.

Müüt 2: Paneelide paigaldamine on keeruline ja ajakulukas protsess

Enne paigaldamist tuleb kindlasti võtta ühendust kohaliku omavalitsusega ning arutada, kas ja millised on võimalused paneelide paigaldamiseks. Loa korral tuleb esitada taotlus elektriettevõttele ning kalkuleerida, kui suur on tarbimine, millised on paigaldamise võimalused ning kuidas süsteem üles ehitada. Seejärel tuleb kalkulatsioonide järgi tellida paneelide installatsioon. Kuid asjale on võimalik läheneda väga lihtsalt: võta ühendust mõne teenusepakkujaga ning telli „võtmed kätte“ süsteem – kogu asjaajamine tehakse sinu eest ära ning võid kvaliteedis kindel olla.

Müüt 3: Päikesepaneele ei ole võimalik paigaldada kortermajadele