Puhkenud on SAS-i töötajate streik: iga päev mõjutab see 30 000 reisijat

„SAS-i piloodid streigivad,“ ütleb SAS-i tegevjuht Anko van der Werff. Streigis osaleb umbes 900 SAS-is töötavat pilooti Rootsis, Norras ja Taanis. See hõlmab 200–250 lennukit päevas, mis tähendab, et tühistatud lendude arv kasvab veelgi. Iga päev mõjutab see maailmas kuni 30 000 reisijat.